Rugby : Un énorme défi se profile pour Antoine Dupont

Les grands débuts d’Antoine Dupont à 7 approchent à grand pas, puisque ce vendredi 23 février débutera l’étape de Vancouver. Un premier tournoi des HSBC Sevens Series très important pour l’ancien capitaine du XV de France, qui vise une participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été.

Contrairement à Kylian Mbappé, qui aimerait bien participer aux JO 2024 avec l’équipe de France de football, Antoine Dupont a été contraint de faire quelques sacrifices. La star des Bleus a en effet dû mettre entre parenthèses le XV et surtout le Tournoi des 6 Nations, afin de s’adapter au rugby à 7, seule discipline olympique pour le ballon ovale.

La grande première d’Antoine Dupont

Numéro 9 ou 10 à XV, Dupont ne devrait pas être totalement dépaysé au niveau du poste puisque récemment on a pu le voir évoluer aux postes de 4, 5 ou 6 avec France 7. Les 4 et 5 sont habituellement les meneurs de jeu de l’équipe, tandis que le poste 6 est beaucoup plus porté sur l’offensive. Mais toute la différence se fera sur son adaptation à certaines actions particulières.

« Il sera mis à l’épreuve dans les espaces plus ouverts »