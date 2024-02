Rugby : Le verdict va tomber pour Antoine Dupont !

La rédaction

Après avoir fait l’impasse sur le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont se lance dans l’aventure du 7 ce vendredi. Un rendez-vous qui donnera le premier verdict de la mission olympique du Toulousain…

Ce vendredi, le demi de mêlée du Stade Toulousain, Antoine Dupont, effectuera ses premières minutes avec l’équipe de France de rugby à sept à l’occasion de l’étape de Vancouver du Rugby Sevens. Un nouveau challenge pour le rugbyman qui compte bien assurer son entrée et répondre aux critiques de la meilleure des manières.

Dupont veut gagner sa place

Antoine Dupont, capitaine de l’équipe de France de rugby à XV, ne participe actuellement pas au Tournoi des Six Nations avec son équipe car il prépare les Jeux Olympiques avec sa nouvelle équipe. Selon Florian Grill, président de la Fédération Française de Rugby, il était impossible pour le joueur toulousain de participer au Tournoi des Six Nations avec le XV de France et de faire les Jeux Olympiques avec l’équipe à 7. Antoine Dupont compte bien faire ses preuves avant de pleinement intégrer l’équipe, en témoigne cet échange avec Florian Grill : « Je ne le sens pas, je veux d’abord gagner ma place. Je n’ai encore rien fait à 7 ».

Top 14 : Urios a trouvé son maître depuis l'UBB ! https://t.co/PIzyULwpbF pic.twitter.com/TW4ZhB4LxY — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

Prouver qu'il a fait le bon choix

L’habituel capitaine de l’équipe de France de rugby à XV participe ce week-end à son premier tournoi avec sa nouvelle équipe à Vancouver. Le premier match les opposera aux États-Unis. Ils joueront ensuite face au Samoa et à l’Australie avant de partir à Los Angeles pour un second tournoi, une semaine plus tard. Durant ces deux tournois, l’équipe de France espère jouer les premiers rôles et faire mieux que l’année précédente, une défaite en finale face à l’Argentine au Canada et une neuvième place aux États-Unis. Au cœur de toutes les attentions depuis plusieurs mois, et encore plus depuis le début du Tournoi où son absence fait beaucoup parler, Antoine Dupont va devoir apporter une réponse sur le terrain. Le verdict va donc tomber et on va enfin savoir si la coqueluche du rugby mondial a bien fait de se tourner vers cette aventure olympique...

Le programme de l'étape de Vancouver

Vendredi 23 février, 23h36

France - États-Unis



Samedi 24 février, 4h40

France - Samoa



Samedi 24 février, 22h49

Australie - France