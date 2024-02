6 Nations - XV de France : Galthié contrarié par le choix de Dupont ?

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations se joue sans Antoine Dupont, qui dans seulement quelques jours va faire ses grands débuts avec France 7 lors de l’étape de Vancouver des HSBC Sevens Series (du 23 au 25 février). Une absence de taille pour le XV de France de Fabien Galthié, qui a perdu son capitaine ainsi que son meilleur joueur.

Pour certains, c’est une véritable folie. Après la désillusion de la Coupe du monde, le XV de France s’est présenté au Tournoi des 6 Nations sans Antoine Dupont, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Le capitaine tricolore a en effet décidé de mettre de côté le XV pendant quelques temps afin de s’adonner au rugby à 7 et ainsi espérer participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Rugby : C’est confirmé, la France tient un phénomène ! https://t.co/vHOK3pjvHF pic.twitter.com/AhIh2OLoN0 — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

« C’est faux »

Cette absence était prévue depuis très longtemps, mais certains semblent penser que Fabien Galthié regrette ce choix de Dupont. « C’est faux » a assuré Florian Grill, lors d’un entretien accordé à Midi Olympique . « La situation qui s’est présentée est la suivante ; un joueur et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du capitaine Antoine Dupont, a fait part de son envie de disputer les Jeux Olympiques. C’est une chance incroyable pour notre pays et notre sport et il était normal de tout faire pour l’aider à exaucer son rêve ».

« Disputer le 6 Nations puis les JO ? Impossible, c’est incompatible »