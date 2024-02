XV de France : La nouvelle innovation de Galthié pour oublier Dupont ?

Thibault Morlain

Après l'Irlande et l'Ecosse, le XV de France s'apprête à disputer son 3ème match dans ce Tournoi des VI Nations 2024. Pour l'occasion, le groupe de Fabien Galthié sera opposé à l'Italie. Quelle sera la composition d'équipe pour cette rencontre ? Certains doutes entourent notamment l'identité du titulaire au poste de demi de mêlée. En l'absence d'Antoine Dupont, Maxime Lucu a jusqu'à présent été le choix numéro 1, mais voilà que Galthié pourrait innover.

Antoine Dupont ayant décidé de se concentrer sur l'équipe de France de rugby à 7 en vue des Jeux Olympiques, Fabien Galthié ne peut pas compter sur son demi de mêlée et capitaine pour ce Tournoi des VI Nations avec le XV de France. Le poste de numéro 9 s'est alors libéré en l'absence de la star du Stade Toulousain et logiquement, le poste de titulaire est revenu à Maxime Lucu, faisant par la même occasion la paire avec son coéquipier de l'UBB, Matthieu Jalibert, chez les Bleus. Problème, face à l'Irlande puis l'Ecosse, le demi de mêlée du XV de France n'a pas convaincu. Au point qu'un changement soit réclamé pour le match face à l'Italie qui se profile.

« Son tour est arrivé »

Maxime Lucu sera-t-il titulaire face à l'Italie ? Le doute est permis et certains réclament la présence de Nolann Le Garrec dès le coup d'envoi. A 21 ans, le demi de mêlée du Racing 92 compte 2 sélections avec le XV de France, lui qui est entré en jeu face à l'Irlande et l'Ecosse. Mais jamais il n'a été titularisé et porté le numéro 9 avec les Bleus. Cela sera-t-il le cas face à l'Italie ? « Son tour est arrivé. Cela ne me surprendrait pas que Fabien Galthié le titularise face à l’Italie. Il est légitime et dans la perspective de la Coupe du monde en Australie en 2027, il faut miser sur lui pour seconder Antoine Dupont », a fait savoir Eric Blanc pour Le Parisien .

Le Garrec après Dupont, Lucu, Serin et Couilloud ?

Depuis sa prise de fonction comme sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié a majoritairement fait confiance à Antoine Dupont au poste de titulaire comme demi de mêlée chez les Bleus. La star du Stade Toulousain a donc trusté le numéro 9 en sélecion, mais d'autres ont eu l'occasion de le porter également avec Galthié. Ça a bien évidemment été le cas de Maxime Lucu, mais aussi de Baptiste Serin et Baptiste Couilloud. En fonction du choix de Galthié face à l'Italie, on pourrait donc ajouter Nolann Le Garrec, qui devrait alors devenir le 5ème demi de mêlée différent du XV de France de l'ère Galthié.