XV de France : «On nous a volé», ce proche de Galthié pousse un coup de gueule

Jean de Teyssière

Après une phase de poules parfaite durant la Coupe du monde 2023, le XV de France affrontait l'Afrique du Sud en quart de finale. Sûrs de leurs forces, les hommes de Fabien Galthié avaient bien débuté le match en menant rapidement 7-0, et ils étaient proches d'inscrire l'essai du 12-0. L'arbitrage de Ben O'Keeffe avait fait beaucoup parler et quatre mois après l'élimination, Max Guazzini, ancien président du Stade français et proche de Fabien Galthié, ne s'en est toujours pas remis.

Le XV de France a vu son rêve de remporter la Coupe de monde de rugby se terminer très rapidement. Le rêve a été brisé par une Afrique du Sud intraitable, et future vainqueur de la compétition. Depuis, la machine s'est un peu enrayée, avec une défaite inaugurale face à l'Irlande lors du tournoi des 6 Nations et une victoire au forceps face à l'Écosse.

«C’est un grand professionnel, qui a beaucoup d’empathie»

Au cours d'un entretien accordé à Midi Olympique , Max Guazzini, ancien président du Stade français, défend son ancien joueur : « Fabien Galthié ? C’est un grand professionnel, qui a beaucoup d’empathie. Les gens ne le savent pas, il appelle les familles des joueurs s’il y a des soucis. Il est très humain mais ne le montre pas. Et c’est quelqu’un qui vit intensément ce qu’il fait. »

«On nous a volé la Coupe du monde»