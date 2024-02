Rugby : «Un coup de pied au c**», le nouveau craquage d’Urios

Arnaud De Kanel

En déplacement sur la pelouse de Jean-Dauger, l'ASM s'est inclinée contre Bayonne lors de la 15ème journée de Top 14. La forteresse basque n'est toujours pas tombée et Christophe Urios n'en voulait pas particulièrement à ses joueurs. L'Entraineur de Clermont regrette surtout d'avoir laissé échapper le bonus.

Deux semaines après un beau succès face au LOU, l'ASM a chuté pour la reprise du Top 14. Les Clermontois sont tombés sur la pelouse de Bayonne, toujours invaincue à domicile. En conférence de presse, Christophe Urios a déploré la perte du bonus défensif, un point qui aurait permis à l'ASM de rester dans le top 6.

«Ça n'a pas marché donc on va se remettre au boulot lundi»

« C'était un match de reprise, on savait qu'il fallait faire le moins d'erreurs possible mais on en a trop fait pour pouvoir gagner même si pendant soixante-cinq minutes on était dans la partie. Sur la première mi-temps notre jeu au pied n'est pas assez long, il y a quelques erreurs qui nous maintiennent chez nous. En deuxième période, il y a des situations en zone de marque où on doit tuer le match... Ensuite on s'énerve et on fait des fautes comme assez régulièrement à l'extérieur même si je pense que nous avons été solides. Ça n'a pas marché donc on va se remettre au boulot lundi », a regretté Christophe Urios dans des propos relayés par Rugbyrama . Le manager clermontois hésite entre deux expressions pour qualifier cette défaite, dont une bien à lui.

«Un coup d'arrêt ou un coup de pied au cul»