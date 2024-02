Rugby : L’UBB terrassée, il pousse un coup de gueule

Jean de Teyssière

Lors de la 15ème journée du Top 14, l'Union Bordeaux-Bègles recevait la Section paloise. Au stade Chaban-Delmas, forteresse de l'UBB depuis le début de la saison, les joueurs de Yannick Bru ont concédé leur deuxième défaite de suite après celle face au Stade français, fin janvier. Une défaite que n'a pas du tout appréciée le manager bordelo-béglais, Yannick Bru.

Avec les victoires du Stade français et du Stade toulousain, l'UBB pouvait recoller au duo de tête en cas de victoire face à un Pau malade depuis plusieurs semaines. Sixièmes du Top 14, les Palois étaient sur une série de deux défaites consécutives et se préparaient à un déplacement difficile au stade Chaban-Delmas. Les hommes de Yannick Bru voulaient sûrement montrer que la défaite face au Stade français (26-30, première défaite à domicile) était un accident. Mais les Palois ont créé l'exploit en gagnant en terre bordelaise (10-20).

«Notre première mi-temps a manqué d’électricité et de punch»

A la fin du match face à Pau, le manager de l'UBB, Yannick Bru, dressait le bilan de cette deuxième défaite de suite : « Notre première mi-temps a manqué d’électricité et de punch sur les zones de collision. On aurait du mieux faire dans l’intensité. On donne deux essais à Pau qui n’avait pas besoin de ça. La seconde période est plus conforme au visage qu’on veut montrer, on a beaucoup avancé. »

«On aurait dû prendre un point de bonus défensif, et ça, ça m’énerve»