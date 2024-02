Top 14 : Grosse signature pour l'UBB

Axel Cornic

L’Union Bordeaux Bègles est l’une des équipes les plus suivies de la saison en Top 14, avec notamment une ligne de trois-quarts extraordinaire qui fait en partie le bonheur du XV de France. C’est le cas de Louis Bielle-Biarrey, la grande surprise de la dernière Coupe du monde, qui a décidé de prolonger son aventure sur les bords de la Garonne.

L’après-Mondial est délicat à gérer pour Fabien Galthié, qui a dû faire face à une période assez compliquée après l’élimination en quart de finale. Et ça ne s’est pas arrangé avec le début du Tournoi des 6 Nations, puisque le XV de France a essuyé une défaite historique en match d’ouverture face à l’Irlande (17-38).

Dupont lâche le XV de France, c’est déjà validé https://t.co/Ab9Q1B0VYY pic.twitter.com/Bs7N2rQsTb — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

Le phénomène LBB

Il y a toutefois de l’espoir pour l’avenir et c’est en grande partie dû aux nombreux jeunes talents qui poussent en Top 14 et qui pourraient suivre l’exemple d’un certain Louis Bielle-Biarrey. Surprise de la dernière saison avec l’UBB, l’ailier ou arrière a réussi à se faire une place dans le squad tricolore pour le Mondial et désormais, semble être devenu un titulaire en puissance. Son coéquipier Nicolas Depoortère pourrait être la prochaine grande révélation, puisqu’une première sélection est réclamé face à ses excellentes prestations en club.

A l’UBB jusqu’en 2027