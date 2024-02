XV de France : C’est terminé pour ce joueur Galthié ?

Arnaud De Kanel

Profitant notamment des absences de Thibaud Flament et Emmanuel Meafou, Paul Willemse a retrouvé le XV de France quelques mois après avoir manqué la Coupe du monde pour cause de blessure. Un retour inespéré pour le joueur du MHR qui a rapidement tourné au fiasco. Exclu face à l'Irlande, le deuxième ligne de 31 ans a peut-être dit adieu à la sélection tricolore.

Paul Willemse le savait bien : cette titularisation face à l'Irlande lui offrait une nouvelle chance de retrouver définitivement le XV de France. Son carton rouge a peut-être anéanti ses derniers espoirs car il devra maintenant faire face à une concurrence féroce avec le poids de son erreur dans le match le plus important de l'année sur le dos. Cela risque de peser lourd dans la balance.



Galthié n'accable pas Willemse

« Ce match était une opportunité de fou pour moi. J'ai raté la Coupe du monde sur blessure (déchirure à une cuisse ; il avait aussi raté le Mondial 2019 sur blessure), je ne suis pas dans la première liste pour le Tournoi et on m'appelle après un forfait (celui d'Emmanuel Meafou). J'étais vraiment chaud ! J'avais une deuxième chance. Et là, tout s'écroule. Quand j'ai quitté le groupe, j'avais l'impression que je n'étais rien », a regretté Paul Willemse dans un entretien accordé à L'Equipe . Fabien Galthié ne l'avait évidemment pas accablé après la rencontre. « Je ne peux pas dire que c’est de la faute professionnelle de la part d’un joueur qui s’engage. Ce sont des fautes techniques. On sait que les contacts à la tête sont sanctionnés très fort. Il n’y a rien à dire », lâchait alors le sélectionneur du XV de France. Willemse avait pourtant une énorme carte à jouer car le vivier au poste de deuxième ligne est assez conséquent.

La terrible concurrence au poste de deuxième ligne

Ils sont sept pour quatre places. Dans le meilleur des mondes, Fabien Galthié aurait rêvé d'aligner une deuxième ligne 100% toulousaine composée de Thibaud Flament et Emmanuel Meafou. Malgré ce double coup dur, il peut compter sur d'autres joueurs de très haut niveau, à commencer par Paul Gabrillagues, auteur d'un essai en Irlande, sans oublier Cameron Woki, essentiel à la touche, l'inusable Romain Taofifenua ainsi que le nouveau phénomène Posolo Tuilagi. Paul Willemse pourrait donc potentiellement se retrouver septième dans la hiérarchie. On ne devrait donc pas le revoir de si tôt avec le XV de France.