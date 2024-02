XV de France : «Règlement de comptes» entre Galthié et Boudjellal

Thibault Morlain

Face à l'Irlande, en ouverture du Tournoi des VI Nations, le XV de France était très attendu après ce qui est arrivé à la Coupe du monde. Malheureusement, les Bleus se sont inclinés et cela vaut aujourd'hui de nombreuses critiques à Fabien Galthié. Mourad Boudjellal n'a alors pas eu sa langue dans sa poche au moment de parler de son ancien entraîneur au RCT. Néanmoins, Galthié peut compter sur certains soutiens.

Suite à la défaite du XV de France contre l'Irlande, Fabien Galthié s'est retrouvé dans le collimateur de Mourad Boudjellal. Ainsi, pour Sud Ouest , l'ancien patron du RCT avait balancé sur le sélectionneur des Bleus, lâchant : « On va se retrouver avec le Fabien Galthié que j’ai connu à Toulon. C’est-à-dire un garçon qui en règle générale, se met le vestiaire assez vite à dos. Qui emploie le je, et le "sur je", dans tout ce qu’il dit et tout ce qu’il pense. Qui est sûrement un grand technicien mais pas un meneur d’hommes ».

« Mourad Boudjellal a besoin d'exister »

Fabien Galthié attaqué par Mourad Boudjellal, Fabrice Landreau a tenu à prendre la défense du sélectionneur du XV de France. Sur le plateau de l'émission CLe Sport , il a alors confié : « C’est un règlement de comptes, mais Mourad Boudjellal a besoin d’exister donc il avait besoin de faire cette tirade. Moi je n’ai pas eu ce sentiment, en un an, qu’il se soit mis le vestiaire à dos ».

« Je peux vous garantir que c’est un véritable meneur d’hommes »