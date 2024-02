XV de France : Boudjellal débarque et dézingue Galthié !

Arnaud De Kanel

Sèchement battu par l'Irlande vendredi soir au Vélodrome, le XV de France a connu la plus large défaite de l'ère Fabien Galthié. Très critiqué depuis cette claque, le sélectionneur est désormais dans le collimateur de Mourad Boudjellal qui, trois jours après cette défaite, vient s'immiscer dans cette discussion, craignant de revoir le même scénario que lorsqu'il était en poste au RC Toulon.

L'Irlande a infligé au XV de France sa plus large défaite depuis que Fabien Galthié est en poste. Malgré l'élimination en quarts de finale de la dernière Coupe du monde, la FFR a décidé de conserver son sélectionneur mais une grosse vague de critiques déferle depuis vendredi. Mourad Boudjellal le connait bien puisqu'il en avait fait l'entraineur du RC Toulon lorsqu'il présidait le club varois lors de la saison 2017-2018. Il alarme sur le fait que Galthié puisse rapidement se mettre le vestiaire à dos.

XV de France : La FFR signe un gros contrat https://t.co/r0Lr91AYTW pic.twitter.com/jeOtiZ5VQc — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

«C’est-à-dire un garçon qui en règle générale, se met le vestiaire assez vite à dos»

« On va se retrouver avec le Fabien Galthié que j’ai connu à Toulon. C’est-à-dire un garçon qui en règle générale, se met le vestiaire assez vite à dos. Qui emploie le je, et le "sur je", dans tout ce qu’il dit et tout ce qu’il pense. Qui est sûrement un grand technicien mais pas un meneur d’hommes », a déclaré Mourad Boudjellal pour Sud Ouest . L'ancien président du RCT craint que Fabien Galthié ne réussisse pas à remonter la pente.

«Les mecs ne sont pas inquiets»