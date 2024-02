XV de France : Claque historique pour Galthié !

Arnaud De Kanel

Le XV de France n'a pas vu le jour vendredi soir en ouverture du Tournoi des VI Nations à Marseille. Surclassés par l'Irlande, les hommes de Fabien Galthié ont sombré avant de finalement s'incliner par 21 points d'écart (17-38), soit la plus lourde défaite depuis le début du mandat du Cadurcien.

« C'est une défaite avec un scénario très particulier. À 14, avec cinq essais encaissés. C'est un moment à vivre collectivement, un moment dur. Mais le Tournoi continue, il reste quatre matches. Dans huit jours en Écosse, c'est la suite et il faut s'y préparer ». C'est le visage très marqué qu'est apparu Fabien Galthié vendredi soir en conférence de presse pour livrer ses premières réactions après la claque reçue par l'Irlande. Le sélectionneur du XV de France était comme déboussolé et il y a de quoi car il n'a pas été habitué à subir une aussi lourde défaite depuis qu'il a pris les commandes de l'équipe nationale.

Antoine Dupont sort du silence après la débâcle du XV de France https://t.co/505oMBLBMG pic.twitter.com/R8YXy8f65y — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

Plus large défaite de l'ère Galthié

Les Bleus ont essuyé un revers historique vendredi soir et une nouvelle fois, l'Irlande en est tenue responsable. Avec 21 points d'écart, il s'agit de la plus large défaite de Fabien Galthié depuis qu'il est sélectionneur. En 45 matchs à la tête des Bleus , il n'avait jamais perdu par plus de 15 points d'écart. La précédente plus large défaite de son mandat avait été subie l'année dernière, en Irlande, où les Bleus s'étaient inclinés de 13 points (32-19).

2ème plus large défaite à domicile