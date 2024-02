XV de France : «C'est très dur», le terrible message d'Alldritt

Arnaud De Kanel

Pour son grand retour à la compétition après la désillusion de la dernière Coupe du monde, le XV de France s'est fait surclasser par une puissante équipe d'Irlande. Les hommes de Fabien Galthié ont lourdement chuté devant leur public (17-38) et ils sont apparus très touchés au coup de sifflet final, à l'image du capitaine Grégory Alldritt.

Quelle claque. Attendu au tournant, le XV de France a manqué son entrée dans le Tournoi des VI Nations face au tenant du titre, l'Irlande. La deuxième nation au ranking World Rugby a surclassé des Bleus impuissants et rapidement pénalisés par le carton jaune de Paul Willemse, exclu définitivement une dizaine de minutes plus tard. Réduit à 14 pendant la majeure partie de la rencontre, le XV de France a sombré devant son public malgré un semblant de révolte avant la fin du premier acte. Les mines étaient défaites et le nouveau capitaine des Bleus en l'absence d'Antoine Dupont, Grégory Alldritt, était particulièrement marqué.

«On avait du caractère mais ça n'a pas suffi»

« C'est dur d'analyser à chaud, ils ont été plus précis que nous. On a été à 14, ça a été dur. On va l'analyser. On avait du caractère mais ça n'a pas suffi. Il va falloir rebondir, on ne va pas lâcher et se battre tous les week-ends. On fera les comptes à la fin », a tout d'abord lâché le troisième ligne du XV de France au micro de France 2 . Quelques minutes plus tard, en conférence de presse, Grégory Alldritt a appelé à l'unité.

«Là ça fait un peu mal à la tête pour être honnête»