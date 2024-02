XV de France : Le nouvel ovni est arrivé !

Arnaud De Kanel

Les péripéties des blessures ne font aucun cadeau au XV de France, qui doit déjà se résigner à l'absence de certains joueurs, dont Anthony Jelonch, voyant sa saison abruptement écourtée. Fabien Galthié, qui a récemment dû se passer des services de Romain Taofifenua, doit maintenant faire face à de nouveaux défis, ouvrant ainsi la voie à ce qui pourrait être la grande première du talentueux Posolo Tuilagi, le nouvel ovni de cette équipe.

En ce vendredi déterminant, Fabien Galthié s'apprête à amorcer son nouveau cycle à la tête du XV de France, tournant la page d'un premier chapitre marqué par la déception de la Coupe du monde. L'entame de ce nouveau cycle ne sera pas de tout repos, les Bleus devant se mesurer à l'Irlande, classée deuxième nation mondiale selon le classement de World Rugby. Un défi de taille pour les joueurs tricolores, qui chercheront à débuter cette nouvelle étape avec brio malgré de nombreux absents.

6 Nations - XV de France : Alldritt lance le choc avec l’Irlande ! https://t.co/jAoMDw43aD pic.twitter.com/qHzm8DUJdN — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

Une composition avec quelques surprises

Pour sa première composition d'équipe de l'après Coupe du monde, Fabien Galthié a opté pour une certaine continuité en reconduisant en grande partie les titulaires habituels des quatre dernières années. Malgré cela, on observe tout de même la titularisation de Yoram Moefana à l'aile, prenant la place de Louis Bielle-Biarrey, qui avait pourtant laissé une forte impression lors de la dernière Coupe du Monde. Une autre surprise réside dans la titularisation de Paul Gabrillagues en deuxième ligne, lui qui n'avait plus porté le maillot du XV de France depuis octobre 2019. Sa présence s'explique par son excellente forme avec le Stade Français ainsi que part le forfait de Thibaud Flament qui libère une place supplemntaire dans ce secteur pour le plus grand bonheur de Posolo Tuilagi.

Première sélection pour Tuilagi ?