6 Nations - XV de France : Avant l'Irlande, Galthié dévoile son plan

Axel Cornic

La France va débuter ce Tournoi des 6 Nations par un os, puisque c’est son supposé rival direct pour la victoire finale qui se présentera au Vélodrome de Marseille. Le XV du Trèfle est en effet l’une des meilleures nations depuis des années et Fabien Galthié semble avoir bien choisi ses joueurs, pour déjouer la stratégie de son homologue irlandais Andy Farrell.

Nous y sommes enfin. Le Tournoi des 6 Nations approche et les premières compositions d’équipe ont été annoncée, notamment celle du premier match, qui opposera la France à l’Irlande. Et Fabien Galthié à réservé quelques surprises, comme la titularisation de Paul Gabrillagues en deuxième-ligne ou encore celle de Yoram Moefana à l’aile.

Rugby - 6 Nations : Pourquoi le XV de France est viré du Stade de France https://t.co/25wEDB523M pic.twitter.com/6AZCtZeUEr — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

« Ce sont les meilleurs joueurs français qui porteront le maillot vendredi soir »

En conférence de presse, le sélectionneur du XV de France a expliqué ses choix. « D’abord, ce sont les meilleurs joueurs français qui porteront le maillot vendredi soir. Ce sont aussi des joueurs ayant connu l’équipe de France depuis quatre ans, avec 90 % de victoires sur les deux dernières années » a expliqué Fabien Galthié. « Le choix qui se présentait à nous était le suivant : intensité courue ou intensité combattue. Vendredi soir, l’Irlande va nous proposer deux cents plaquages, deux cents rucks. Soit autant de phases sans possession ».

« Woki et Bielle-Biarrey ont un potentiel “Facteur X” très fort »