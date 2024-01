XV de France - Antoine Dupont : Galthié lance la révolution !

Alexis Brunet

Le XV de France disputera le premier match du Tournoi des 6 Nations, le 2 février prochain, face à l'Irlande. Les Bleus ne pourront pas compter sur Antoine Dupont, qui a fait une pause avec le rugby à quinze, pour se concentrer sur celui à sept. Mais cela n'alarme pas Fabien Galthié, qui peut compter sur un remplaçant expérimenté, mais aussi sur un crack en devenir.

Le XV de France s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Après l'échec de la Coupe du monde, et une défaite en quart de finale face à l'Afrique du Sud, les Bleus défient l'Irlande vendredi 2 février, pour leur premier match du Tournoi des 6 Nations 2024. Les partenaires de Yoram Moefana devront faire sans plusieurs joueurs, dont Antoine Dupont.

Galthié n'a pas peur pour l'après Dupont

Le XV de France devra donc faire entre autres sans Romain Ntamack, Antony Jelonch, mais surtout Antoine Dupont. Le demi de mêlée a décidé de se concentrer sur le rugby à sept. Une décision que respecte Fabien Galthié, et ce dernier ne se fait pas de soucis pour le poste de demi de mêlée, malgré l'absence du capitaine des Bleus. Ses propos sont rapportés par L’Équipe . « Antoine a été excellent au Racing avec son club (Toulouse). Nous le saluons. Il a choisi une parenthèse, je l'en félicite ; c'est bien de respirer, de sortir du cadre. Ça laisse de la place à d'autres joueurs. Max (Lucu) est avec nous quasiment depuis le début. Il a toujours été bon voire très bon. C'est à lui de prendre la charge. De faire ce qu'il sait faire. Nolann (Le Garrec) a toujours été très très bon dans les entraînements, toujours convaincant, même s'il n'a pas encore été capé. On a le sentiment qu'il est prêt à prendre le relais. Je vois cette émulation comme une chose positive. »

