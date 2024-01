XV de France : Antoine Dupont taclé par une légende

Axel Cornic

La question autour de l’arbitrage ont fait couler beaucoup d’encre lors de la dernière Coupe du monde, mais ce qui a surtout étonné, c’est la prise de parole de certains acteurs importants du rugby à ce sujet. C’est le cas d’Antoine Dupont, qui dès la conférence de presse après l’élimination face à l’Afrique du Sud (28-29), avait critiqué publiquement l’arbitre Ben O’Keeffe.

Le rugby est un sport dont on a souvent mis en avants les valeurs, surtout en opposition au football concernant les critiques ou les polémiques sur l’arbitrage. Ce n’est pourtant pas ce qui s’est passé lors de la Coupe du monde ! C’est même tout le contraire, puisque jamais les arbitres n’ont été autant pointés du doigt.

« Vous en avez pensé quoi, de l'arbitrage ? »

Personne n’a oublié le tacle glissé par Antoine Dupont à Ben O’Keeffe, dès l’élimination du XV de France en quart de finale. « Vous en avez pensé quoi, de l'arbitrage ? C'est bien d'avoir un avis extérieur.. . » avait lancé le capitaine tricolore aux journalistes présents en conférence de presse. « Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitre parce qu'il a perdu le match. Mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui ». On aurait pu en rester là et d’ailleurs, Dupont comme l’arbitre en question semblent avoir crevé absences depuis, mais force est de constater que ce phénomène ne s’est pas arrête à la Coupe du monde.

« Ce n’est pas l’arbitre qui a raté les ballons aériens et qui s’est fait contrer face aux Springboks, que je sache »