Un monstre impressionne le XV de France, Galthié a tranché

Arnaud De Kanel

Appelé pour participer à un entrainement à Marcoussis jeudi avant de remplacer les joueurs partis en club, Posolo Tuilagi a fait forte impression auprès du staff. Le monstre de 150kg, champion du monde avec les U20 l'été dernier, devrait même être convoqué pour préparer le choc face à l'Irlande alors qu'il n'était initialement pas dans les plans du sélectionneur.

A l'instar d'Emmanuel Meafou, Posolo Tuilagi est le nouveau phénomène du rugby tricolore. A 19 ans, le puissant deuxième ligne pèse 150kg et impressionne par son physique en plus d'être un très bon joueur de rugby. Appelé pour faire le nombre lors d'un entrainement à Marcoussis jeudi, Tuilagi n'a laissé personne indifférent au XV de France.

«Il n’y a pas énormément de joueurs comme lui»

« C’est un camion », s'amusait Yoram Moefana à propos du champion du monde U20. Le phénomène a également impressionné le Toulousain François Cros. « Il est puissant. Et malgré sa masse, il se déplace aussi. C’est un profil rare. Il n’y a pas énormément de joueurs comme lui. On l’a vu aujourd’hui à l’entraînement, il a énormément de puissance », expliquait le troisième ligne. Même son de cloche du côté du staff. « Physiquement, il est en avance par rapport aux autres de son âge. Cette avance, elle existe parmi les plus grands. Vous avez bien vu son entraînement du jour ? Moi, je l’ai trouvé assez à son avantage », estimait Nicolas Jeanjean, le directeur de la performance du XV de France. Il devrait être récompensé de son excellente séance.

Le monstre Tuilagi va être convoqué !