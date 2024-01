6 Nations : Un nouveau monstre rejoint le XV de France

Axel Cornic

La donne a changé pour Fabien Galthié après la Coupe du monde 2023, puisqu’il ne pourra plus compter sur un groupe de joueurs élargi. Ainsi, plusieurs éléments ont été renvoyés vers leurs clubs respectifs ce mercredi, mais des nouveaux sont venus aider le groupe... et pas des moindres !

Lors de ses quatre premières années à la tête de la sélection, Fabien Galthié a eu plus de moyens que n’importe lequel de ses prédécesseurs. Mais la donne a changé, puisque la FFR et la LNR ont convenus d’un autre arrangement et le nombre de joueurs a été réduit, avec les clubs qui récupéreront donc certains de leurs meilleurs éléments.

Rugby - 6 Nations : L’Angleterre outsider crédible ? https://t.co/xASMA4G4H5 pic.twitter.com/yLnxGaBp3X — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Six joueurs quittent le XV de France

C’est ce qui s’est passé ce mercredi, avec six joueurs qui ont quitté le XV de France et ont rejoint leurs clubs respectifs. Ainsi Esteban Abadie, Mathias Halagahu et Melvyn Jaminet ont retrouvé le RCT, Gaëtan Barlot est reparti à Castres, Emilien Gailleton retrouve la Section Paloise et Alexandre Roumat, appelé pour pallier le forfait d’Anthony Jelonch, va retrouver le Stade Toulousain.

Tuilagi à la rescousse

Mais comma stipulé dans le nouvel accord entre les clubs et la FFR, six autres joueurs vont venir aider le XV de France pour les oppositions, venant des clubs les moins sollicités. On peut donc retrouver Théo Attissogbé, Léo Barré, Maxime Baudonne et Lenni Nouchi. Mais il y a surtout un certain Posolo Tuilagi, véritable attraction du Top 14 et annoncé comme l’un des cracks de demain ! Le deuxième-ligne de l’USAP pourrait bien intégrer peu à peu le groupe tricolore et pourquoi pas connaitre une première expérience dès ce Tournoi des 6 Nations.