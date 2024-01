Axel Cornic

Avant le début du Tournoi des 6 Nations 2024, Fabien Galthié a confirmé les forfaits d’Anthony Jelonch et d’Emmanuel Meafou. Le premier a été victime d’une grave blessure au genou et devrait out pour plusieurs mois tandis que le second, qui aurait pu fêter sa première sélection le 2 février prochain, devrait être à nouveau disponible dans trois ou quatre semaines.

Le XV de France perd des pièces avant de débuter le Tournoi des 6 Nations ! Après les blessures de Pierre Bourgarit, Jean-Baptiste Gros ou encore de Thibaud Flament, ce sont deux autres cadres qui ont jeté l’éponge. Anthony Jelonch va en effet vivre des mois très difficile après une rupture des ligaments croisés du genou gauche, survenue moins d’un après celle au genou droit.

« On est très déçus pour Anthony Jelonch, il va nous manquer »

En conférence de presse, Fabien Galthié a commenté ce gros coup dur pour le XV de France. « Concernant Anthony, il m'a appelé hier. Je vais être précis : il m'a appelé après avoir passé son IRM pour me dire que ses ligaments croisés antérieurs du genou droit étaient rompus ; donc il s'agit de l'autre genou, pas le genou opéré » a expliqué le sélectionneur français. « On connaît tous le protocole et la durée d'indisponibilité. On est très déçus pour lui, il va nous manquer. Pour le remplacer, on a appelé Alexandre Roumat du Stade Toulousain ».

« Meafou, un forfait plus ou moins long, mais un forfait immédiat »