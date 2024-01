6 Nations - XV de France : La vie sans Dupont, Galthié avait déjà tout prévu !

Axel Cornic

Dans quelques jours, le XV de France va débuter son Tournoi des 6 Nations sans Antoine Dupont, capitaine et parmi les meilleurs joueurs de la planète. Le demi de mêlée a en effet décidé de mettre entre parenthèses le XV pendant quelques temps, afin de s’adonner au rugby à 7 et ainsi se préparer pour les Jeux Olympique de Paris 2024.

La grande messe du rugby européen va débuter par un feu d’artifice le 2 février prochain. La France et l’Irlande, deux des meilleurs nations au monde, vont en effet se rencontrer au Vélodrome de Marseille pour lancer le Tournoi des 6 Nations 2024. aucune chance toutefois d’y voir Antoine Dupont, puisqu’il sera avec France 7 pour disputer quelques étapes des HSBC Seven Series.

« Le projet a été construit avec la FFR et son club »

Lors de la conférence de presse de lancement de ce 6 Nations, le sélectionneur du XV de France n’a évidemment pas pu échapper aux questions concernant cette absence de Dupont. « L'idée est venue il y a quasiment deux ans. Ce n'est donc pas une surprise. Le projet a été construit avec la FFR et son club. Pour qu'il se prépare, il a été prévu qu'il puisse faire des tournois avec France 7 en février. Max Lucu et Nolann Le Garrec sont les deux demis de mêlée sélectionnés » a expliqué Fabien Galthié, qui n’a pas pu se rendre en Irlande avec son capitaine Grégory Alldritt pour la cérémonie comme le reste des nations, à cause de la tempête Isha.

« D'autres joueurs du XV de France pouvaient potentiellement construire le même projet qu'Antoine »