6 Nations : Galthié et le XV de France perdent très gros !

Les Français se réunissent ce lundi à Marcoussis pour entamer leur préparation du Tournoi des 6 Nations 2024 net il y aura un absent de taille, puisque Anthony Jelonch a dû déclarer forfait à al dernière minute. Touché lors de la rencontre entre le Stade Toulousain et et Bath en Champions Cup (31-16), le troisième-ligne souffrirait d’une rupture des ligaments croisés.

Le nouveau quadriennal de Fabien Galthié ne débute pas de la meilleure des façons. Le sélectionneur du XV de France a enregistré plusieurs forfait ces dernières semaines, de Sipili Falatea à Thibaud Flament en passant par Pierre Bourgarit ou encore Jean-Baptiste Gros. Des absences problématiques, surtout quand on vise une victoire dans le Tournoi des 6 Nations voire un Grand Chelem, pour définitivement oublier l’échec de la dernière Coupe du monde.

Des nouveaux chez les avants

On va découvrir des nouveaux visages donc, avec plusieurs jeunes pousses qui ont été appelées pour pallier les différentes blessures. Ainsi, Fabien Galthié a notamment fait appel à Emmanuel Meafou, dont la première sélection est attendue avec impatience depuis sa naturalisation. Devant on découvrira également Matthias Halagahu, l’une des belles surprises de cette première partie de saison du côté du RCT, sans oublier Esteban Abadie.

Jelonch forfait pour tout le Tournoi des 6 Nations ?