6 Nations : Galthié tient la nouvelle «sensation» du XV de France

Ce mercredi 17 janvier, Fabien Galthié annoncera sa première liste de joueurs quelques mois après la désillusion de la Coupe du monde, afin de disputer le Tournoi des 6 Nations 2024. Un moment crucial de ce deuxième quadriennat du sélectionneur, puisqu’on pourrait voir plusieurs nouveaux visages rejoindre le XV de France.

Si l’élimination en quart de finale face à l’Afrique du Sud n’a pas encore été totalement digérée, l’excitation monte alors que le XV de France de Fabien Galthié s’apprête à écrire une toute nouvelle page de son histoire. Dans moins d’un mois, le très attendu Tournoi des 6 Nations ouvrira ses portes avec un énorme choc entre la France et l’Irlande et tout le monde se demande quels joueurs seront présents sur la pelouse du Vélodrome de Marseille.

XV de France : Il veut prendre la place d’Antoine Dupont ! https://t.co/SL5JKBZ2z4 pic.twitter.com/aE4e9Wamiy — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Des nombreux absents pour le XV de France

Certains ont d’ores et déjà été contraints d’annoncer leur forfait et ce n’est pas une très bonne nouvelle pour Galthié, puisque certains sont des cadres du dernier quadriennat. Le le plus important concerne Thibaud Flament, qui manquera sans aucun doute le choc contre l’Irlande, mais pourrait toutefois faire son retour en compétition. Sipili Falatea a du lui faire une croix sur sa saison après une grave blessure au genou, tandis que l’état de Jean-Baptiste Gros le contraint à rester éloigné des terrains pendant des longues semaines. Dernier coup dur en date la blessure de Pierre Bourgarit, qui devrait respecter une convalescence d’au moins trois mois.

Depoortère, le grand favori ?