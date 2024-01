VI Nations : Coup dur pour le XV de France

Arnaud De Kanel

Le XV de France est bientôt de retour. Près de quatre mois après la désillusion face à l'Afrique du Sud, les hommes de Fabien Galthié ont une revanche à prendre et ils veulent se racheter en remportant le Tournoi des VI Nations. L'aventure débutera face à l'Irlande le 2 février prochain et un absent de taille est à déplorer.

Plus revanchard que jamais, le XV de France a donné rendez-vous à ses fans le 2 février au Stade de France, date à laquelle les Bleus feront leur entrée en lice dans le Tournoi des VI Nations face à l'Irlande. Fabien Galthié dévoilera sa liste ce mercredi et comme prévu, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Sipili Falatea manqueront à l'appel. Ils ne seront pas les seuls absents puisqu'un autre cadre est annoncé forfait.



XV de France : Dupont interpelle Galthié pour cet ovni https://t.co/0XCqJZQG2n pic.twitter.com/072rpbaPWX — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

Flament absent contre l'Irlande

Titulaire indiscutable au poste de deuxième ligne, Thibaud Flament est devenu indispensable dans le XV de France de Fabien Galthié. Mais selon L'Equipe , il devrait être forfait pour le choc face à l'Irlande. Un véritable coup dur pour le XV de France mais également pour Flament qui n'est toujours pas remis de sa blessure au pied contractée le 9 décembre dernier lors de la victoire contre Cardiff (7-52). Il avait été question d'une absence de trois semaines au départ mais le deuxième ligne est visiblement toujours indisponible. Le nom de son remplaçant ne fait aucun doute.

Meafou va découvrir le XV de France