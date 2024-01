XV de France : Dupont interpelle Galthié pour cet ovni

Arnaud De Kanel

Antoine Dupont est bel et bien de retour en grande forme. Auteur d'une prestation remarquable lors de la victoire du Stade Toulousain samedi soir en Champions Cup sur la pelouse de l'Ulster, le capitaine du XV de France est logiquement satisfait sur le plan personnel et aussi collectif. Il a notamment salué la performance d'Emmanuel Meafou qu'il espère voir lors du Tournoi des VI Nations.

En voilà un match qui devrait faire taire les critiques. Samedi soir sur la pelouse de l'Ulster, Antoine Dupont a livré un récital, inscrivant notamment deux essais. Le demi de mêlée a été essentiel dans le succès bonifié du Stade Toulousain, tout comme son coéquipier Emmanuel Meafou. Désormais éligible à une sélection avec le XV de France depuis sa naturalisation, le deuxième ligne devrait être appelé par Fabien Galthié durant le Tournoi des VI Nations. C'est en tout cas ce qu'espère Antoine Dupont.

XV de France : Malaise avec Galthié ? Il sort du silence https://t.co/ofNBpRbtdA pic.twitter.com/T254MGkSN0 — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

«J'espère pour lui qu'il y sera»

« Meafou ? On parle plus de lui car la liste du Tournoi va arriver et j'espère pour lui qu'il y sera, qu'il pourra jouer le Tournoi des 6 Nations. Ce ne peut qu'être bénéfique pour lui de se rendre compte de ce qu'est le niveau international, avec ses exigences et ses efforts quotidiens à fournir. Quand il est en forme, il est redoutable et très difficile à défendre. On est content de l'avoir avec nous et pas en face. Il y a très peu de joueurs qui ont ses capacités physiques, sa technique et son habileté. C'est un joueur très complet », a déclaré Antoine Dupont en conférence de presse.

Meafou titulaire contre l'Irlande ?

Pressenti pour débuter face à l'Irlande avant le forfait de Thibaud Flament, Emmanuel Meafou a encore plus de chances d'être titularisé par Fabien Galthié. Il reste tout de même en balance avec Paul Willemse, plus expérimenté au niveau international, un facteur très important face à un adversaire aussi redoutable que l'Irlande. Cameron Woki devrait compléter la deuxième ligne tricolore.