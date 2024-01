Coupe du monde de rugby : Polémique avec le XV de France, le boss sort du silence

Jean de Teyssière

Lors du quart de finale de la Coupe du monde de rugby entre la France et l'Afrique du Sud, une action au début de match avait beaucoup fait parler. Alors que les Bleus menaient 7-0, les hommes d'Antoine Dupont sont tout proches d'inscrire un deuxième essai. Mais le deuxième ligne sud-africain, Eben Etzebeth, frappe le ballon, semble-t-il volontairement et Ben O'Keeffe, l'arbitre du match, considère que le ballon va en arrière. Une version confirmée par Joël Jutge, le responsable des arbitres de World Rugby.

« C’est une action qui doit faire +7 et là il fait -7. » Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, estime que le geste d'Eben Etzebeth, à 7-0 pour les Bleus à ce moment du match est le « geste de l'année. » Mais c'est surtout un geste qui avait grandement fait polémique.

«Je peux confier notre immense surprise qu'il y ait un débat en France sur l'action d'Etzebeth»

Joël Jutge, responsable des arbitres de World Rugby, est revenu dans les colonnes du Midi Olympique sur le geste polémique d'Eben Etzebeth : « Pendant les compétitions, nous avons pour principe de ne pas commenter les décisions. Nous avons été surpris par cette soit-disant communication de World Rugby, mais deux mois après, je peux confier notre immense surprise qu'il y ait un débat en France sur l'action d'Etzebeth en début de match. Il connaît parfaitement la règle, et ce qu'il fait est tout à fait légal puisqu'il n'envoie jamais le ballon vers l'avant. »

«Mais on a le droit de frapper un ballon, à condition qu'il ne parte pas vers l'avant !»