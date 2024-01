XV de France : Les confessions de Ntamack sur Dupont

Arnaud De Kanel

Actuellement en pleine rééducation suite à sa rupture des ligaments croisés, Romain Ntamack se prête au jeu des médias. L'ouvreur enchaine les entretiens et aborde tous les sujets sans détour. Invité à s'exprimer sur Antoine Dupont, Ntamack a évoqué le choix du capitaine du XV de France mais également sa popularité grandissante.

Romain Ntamack côtoie Antoine Dupont depuis plusieurs années, aussi bien avec le Stade Toulousain qu'avec le XV de France où les deux joueurs forment une charnière reconnue dans le monde du rugby. Il est donc très bien placé pour s'exprimer sur son partenaire et regrette particulièrement sa surmédiatisation qui selon lui, ne l'a pas aidé durant la dernière Coupe du monde.



«C’est un très grand joueur de rugby mais il a subi beaucoup de pression»

« Je crois qu’Antoine a été beaucoup trop surchargé, dans tous les sens du terme. Que ce soit médiatiquement, sportivement, etc... Ce n’est pas un extraterrestre, c’est un être humain. Certes, c’est un très grand joueur de rugby mais il a subi beaucoup de pression. Il avait énormément de poids sur ses épaules. Antoine est quelqu’un qui garde de nombreuses choses pour lui mais on lui en a fait porter trop et on ne l’a pas trop soulagé à ce niveau-là. On ne saura jamais ce qu’il se serait passé si j’avais été là, donc je n’ai pas envie de faire des prédictions ou des hypothèses. Mais, même si Antoine a fait une grande Coupe du monde, on a eu l’impression, au moment où il s’est blessé, que c’était quasiment fini pour l’équipe de France. Il ne faut pas oublier que, même lorsqu’il n’est pas là, il y a d’autres joueurs sur le terrain », a déclaré Romain Ntamack dans un entretien accordé au Midi Olympique . L'ouvreur estime que la présence d'Antoine Dupont aux JO est un plus pour l'équipe de France à VII.

«Avoir Antoine Dupont dans ce groupe, c’est forcément une bonne chose»