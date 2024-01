XV de France : Ntamack vole au secours de Dupont !

La rédaction

Comme un bon nombre de ses coéquipiers du XV de France après la frustrante élimination en quarts de finale de la Coupe du monde, Antoine Dupont est ressorti touché de ce douloureux épisode. D'autant que le demi de mêlée et capitaine des Bleus avait les espoirs de nombreux Français placés en lui. Pour Romain Ntamack, son coéquipier a subi beaucoup trop de pression.

C'est un rêve qui est, contre presque toute attente, finalement parti en fumée. Alors que tous les ingrédients étaient enfin réuni pour offrir au XV de France son premier sacre de son histoire, l'Afrique du Sud a aussi brutalement que soudainement détruit tous les espoirs tricolores, s'imposant par la plus petite des marges en quarts de finale du Mondial (29-28).

Dupont n'a pas pu empêcher l'élimination du XV de France

Bien qu'il fut affaibli par une fracture maxillo-zygomatique contractée face à la Namibie en phase de poules, Antoine Dupont a pourtant bel et bien tenu son rang face aux Springboks . Mais pour un bon nombre d'observateurs, le demi de mêlée du Stade Toulousain n'aurait sûrement pas dû prendre part à la rencontre. Seulement, l'importance inégalable du joueur s'est finalement avérée plus forte que tout.

« Antoine n'est pas un extraterrestre, c'est un être humain »