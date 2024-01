XV de France : Dupont va plomber Galthié

Jean de Teyssière

La décision a été rendue officielle en novembre dernier : Antoine Dupont participera aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et devra effectuer le stage avec l’équipe de France de rugby à 7 en février et mars. Cette participation rime avec une absence lors du tournoi des 6 Nations qui se déroulera du 2 février au 16 mars prochain. Un coup dur pour Fabien Galthié, Antoine Dupont ayant terminé en 2022 et 2023 meilleur joueur du tournoi.

Le tournoi des 6 Nations n’a pas encore débuté que Fabien Galthié doit déjà faire face à de nombreux problèmes concernant les absences de certains cadres. Antoine Dupont fera partie de l’équipe de France de rugby à 7 et ne sera pas présent lors de ce tournoi, tout comme les internationaux Arthur Vincent, Sekou Macalou et Damian Penaud.

Dupont, deux fois de suite meilleur joueur des 6 Nations

En 2022, lors de la victoire du XV de France durant le tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont avait été un élément extrêmement important de l’équipe de Fabien Galthié. Lors cette édition, le capitaine du XV de France avait marqué deux essais. En 2023, le XV de France avait été proche de réussir à nouveau le Grand Chelem mais avait été battu par des Irlandais beaucoup trop forts. Néanmoins, l’impact d’Antoine Dupont sur le jeu français avait été très important. Ce sont pour toutes ces raisons que le Toulousain avait été désigné meilleur joueur du tournoi lors de ces deux éditions. Le casse-tête commence pour Galthié.

XV de France : Coup de tonnerre pour l’avenir d’Antoine Dupont ? https://t.co/4rGZTcbYKp pic.twitter.com/4JCFU1abf0 — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Qui pour remplacer Dupont ?

Lors de la précédente Coupe du monde en France, le XV de France avait été privé d’Antoine Dupont. Le demi de mêlée avait été victime d’une fracture maxillo-zygomatique lors de France-Namibie (96-0) et avait manqué le dernier match face à l’Italie. Maxime Lucu avait remplacé avec brio le joueur toulousain, qui était revenu face à l’Afrique du Sud, avec le résultat que l’on connaît (28-29). Baptiste Couilloud peut également jouer à ce poste. Galthié va devoir trouver la recette.