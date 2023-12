XV de France : Antoine Dupont prêt à imiter de grandes stars pour son avenir ?

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Antoine Dupont est un joueur du Stade Toulousain, où il est d’ailleurs sous contrat jusqu’en 2028. Toutefois, d’ici quelques mois, on pourrait bien ne plus voir la star du XV de France dans le Top 14. En effet, il a été expliqué qu’après les Jeux Olympiques à Paris en 2024, s’il avait besoin de récupérer, Dupont pourrait aller tenter une pige du côté du Japon. Et le Français ne serait alors pas le premier grand nom du rugby à évoluer dans le championnat local.

Après avoir disputé la Coupe du monde avec le XV de France, Antoine Dupont ne va pas se reposer cet été. En effet, la star du rugby français a décidé de participer aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Pour cela, Antoine Dupont va donc intégrer l’équipe de France de rugby à 7 avec bien évidemment l’objectif d’aller chercher cette médaille d’or. Le joueur du Stade Toulousain ne devrait alors pas compter ses efforts, mais forcément, il est logique de se demander dans quelle condition il va revenir après avoir enchainé tant de compétitions ces derniers mois…



Antoine Dupont ne sera pas la première star au Japon

L’état physique d’Antoine Dupont sera surveillé de très près après les Jeux Olympiques et voilà que cela pourrait même avoir une incidence sur son avenir. En effet, comme révélé par L’Equipe , pour permettre au joueur du Stade Toulousain de souffler un peu, il pourrait partir faire une pige du côté du Japon. Direction alors la Japan Rugby League One pour Antoine Dupont ? Si tel était le cas, le joueur du XV de France imiterait d’autres stars du rugby mondial qui elles aussi ont évolué au Japon pendant quelques mois.

Les All Blacks débarquent au Japon

Avant Antoine Dupont, plusieurs grands noms des All Blacks ont ainsi également filé au Japon. On peut alors citer Sonny Bill Williams, qui a joué pour les Sanyo Wild Knights en 2012, Ma’a Nonu, chez les Ricoh Black Rams en 2011-2012, Dan Carter, a lui évolué aux Kobelco Steelers entre 2018 et 2020, ou encore Bauden Barrett, joueur du Suntory Sungoliath en 2021. Au-delà des stars de la Nouvelle-Zélande, l’Australien Matt Giteau a lui aussi joué pour le Suntory Sungoliath de 2017 à 2021. De même, on peut également parler de l’Anglais James Haskell, du Gallois Shane Williams ou encore du Fidjien Sireli Bobo.