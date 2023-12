Coupe du monde de rugby : Le XV de France encore traumatisé par l'Afrique du Sud

Arnaud De Kanel

Le XV de France continue de faire le deuil ce cette Coupe du monde 2023. Le match contre l'Afrique du Sud, perdu d'un point, est encore dans toutes les têtes. Charles Ollivon ne l'a toujours pas revu et malgré la déception, il affirme n'avoir jamais pris autant de plaisir durant un match.

Cela fait désormais un peu plus de deux mois que le XV de France a été éliminé en quart de finale de la Coupe du monde par l'Afrique du Sud. Cette rencontre avait fait couler beaucoup d'encre suite aux décisions arbitrales discutables de Ben O'Keeffe. Charles Ollivon n'a pas souhaité entré dans la polémique, lui qui apprend à vivre avec cette défaite malgré la douleur.

«La cicatrice, elle est là et elle va rester très longtemps»

« C'est difficile de se dire que tu es responsable de la tristesse des gens avec tout le plaisir que j'ai pris sur le terrain. (...) C'est assez violent de se retrouver tout seul, ne pas avoir envie de sortir dans la rue. De ressasser. La cicatrice, elle est là et elle va rester très longtemps. Elle nous suivra toute notre vie et il faut vivre du mieux possible avec. Vers la fin de la compétition, tu sens que tu ne joues plus que pour toi. C'est tellement fort et ça te dépasse un petit peu. Tu sais que les gens sont tristes, qu'ils pleurent et tu comprends ta responsabilité. C'était moins présent pour le Tournoi des 6 Nations », a déclaré Charles Ollivon dans le Canal Rugby Club samedi. Le troisième ligne ne regrette rien.

«Il nous a peut-être manqué d'être bon, voire très bon le jour J»