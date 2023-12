XV de France : Un cadre de Galthié révèle son plus grand regret

Jean de Teyssière

Le XV de France pensait vivre un rêve lors de la Coupe du monde. Sûrs de leurs forces, les Bleus avaient tout pour aller jusqu'au bout, mais ils se sont heurtés à l'Afrique du Sud, futur vainqueur du Mondial. Jonathan Danty, le centre du XV de France, est revenu sur cette Coupe du monde, et il avoue que son grand regret est de ne pas être allé jusqu'au bout.

Sorti de son groupe après avoir remporté l'intégralité des rencontres, le XV de France est tombé face à l'Afrique du Sud en quarts de finale de la Coupe du monde. Au terme d'un match très bien débuté, des petits détails ont basculé du côté des Springboks, qui ont finalement gagné cette rencontre 29-28, signant la fin du rêve pour les Français.

«Ce fut une belle aventure humaine»

Interrogé par Midi Olympique , Jonathan Danty a évidemment été interrogé sur la Coupe du monde : « C'était ma première expérience dans cette compétition donc elle est forcément spéciale. Le côté humain me marque en premier. Le fait de nouer des liens très forts, qu'on n'aurait pas forcément noués dans un autre contexte. Ce fut une belle aventure humaine, ça aurait été encore mieux de la finir avec le trophée. »

«J'ai un seul regret, celui de ne pas avoir été au bout de notre histoire»