XV de France : Désigné coupable après la désillusion de la Coupe du monde, il se défend

Axel Cornic

L’élimination en quart de finale de la Coupe du monde face à l’Afrique du Sud (28-29), hante encore toutes les têtes des amateurs de rugby. Des images reviennent et c’est notamment le cas de la transformation ratée de Thomas Ramos, qui a été contré par Cheslin Kolbe, son ancien coéquipier au Stade Toulousain.

Les débats autour de l’arbitrage ont fait rage à la Coupe du monde, surtout après l’élimination du XV de France grand favori de la compétition. C’est notamment le cas avec une action litigieuse sur un coup de pied de Thomas Ramos, qui aurait pu faire la différence à la fin de la rencontre.

Melvyn Jaminet interdit de Stade ? https://t.co/cR1e62R1RP pic.twitter.com/Rk1xtnVDjc — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

« On ne perd pas le match sur cette transformation »

Invité du Super Moscato Show ce jeudi, l’arrière du XV de France est revenu sur cette action litigieuse face à son ancien coéquipier Cheslin Kolbe. « On ne perd pas le match sur cette transformation. On le perd en première mi-temps, où on leur donne des points trop facilement. J'ai des responsabilités sur la transformation. Mais je n'ai pas envie d'échanger avec Cheslin (sur le contre) » a confié Thomas Ramos, au micro de RMC Sport .

« C'est une défaite, elle restera »