Après Dupont, nouvelle catastrophe pour le XV de France !

Arnaud De Kanel

Ce n'est plus un secret pour personne. Désireux de participer aux Jeux Olympiques, Antoine Dupont va manquer le prochain Tournoi des VI Nations pour s'acclimater à sa nouvelle équipe. Une mauvaise nouvelle pour le XV de France qui ne pourra également pas compter sur l'un de ses potentiels remplaçants, à savoir Baptiste Serin, officiellement forfait.

Les problèmes commencent à s'accumuler pour Fabien Galthié à deux mois du Tournoi des VI Nations. En plus de Romain Ntamack, toujours blessé, Antoine Dupont manquera également la compétition pour se préparer pour les JO. Le XV de France va donc devoir évoluer avec une nouvelle charnière. Baptiste Serin postulait sérieusement pour remplacer Dupont à la mêlée mais il a également été contraint de déclarer forfait suite à une blessure.



6 Nations - Bagarre sur le terrain : Les Anglais préparent déjà leur revanche contre le XV de France ? https://t.co/KIt92O3g7v pic.twitter.com/evFcFPK5iF — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Après Dupont, Serin forfait pour le VI Nations

Logiquement moins dans la lumière depuis l'avénement d'Antoine Dupont, Baptiste Serin n'en reste pas moins un joueur très expérimenté. A 29 ans, le demi de mêlée du RC Toulon compte 44 sélections et le compteur aurait pu s'alourdir lors du prochain Tournoi des VI Nations avec l'absence d'Antoine Dupont. Or, il s'est blessé contre Exeter et les nouvelles ne sont pas bonnes. Victime d'une luxation de l'épaule, Serin va être opéré cette semaine et il manquera au moins 4 mois de compétition. « Il sera absent pour une durée minimale de quatre mois suite à cette opération », précisait son club mardi. Fabien Galthié pourra néanmoins compter sur Maxime Lucu.

Une charnière 100% UBB ?