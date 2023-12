XV de France : Antoine Dupont est encensé à l'étranger !

La rédaction

Le Stade Toulousain d'Antoine Dupont affronte les Harlequins pour leur deuxième match de Champions Cup ce dimanche. Un moment particulier pour le capitaine des Bleus, puisqu'il a connu sa première titularisation de sa carrière en Coupe d’Europe face à ces mêmes Harlequins, en 2015. Le Toulousain retrouvera son homologue anglais Danny Care. Ce dernier se souvient parfaitement de leur première confrontation et n'a pas tari d'éloges à son sujet.

Vainqueur des Gallois de Cardiff samedi dernier (52-7), le Stade Toulousain a parfaitement débuté sa campagne en Champions Cup. Opposés aux Harlequins ce dimanche, les partenaires d'Antoine Dupont viseront un deuxième succès. Un adversaire forcément particulier pour le capitaine des Bleus. En effet, c'est face à ces mêmes Harlequins, en 2015, que Dupont, qui évoluait alors sous les couleurs de Castres, a connu sa première titularisation de sa carrière en Coupe d’Europe. Ce jour-là, les Anglais s'étaient largement imposés face à la bande à Dupont (49-17). En face, le demi de mêlée retrouvera son homologue anglais Danny Care et celui-ci est revenu sur leur premier affrontement.

« Mais qui est ce gars ? »

« Avant le match, on a regardé ce demi de mêlée, et c’était juste un petit gars, qui n’avait l’air de rien. Il ne ressemblait pas à un joueur de rugby. Je me souviens de Chris Robshaw qui nous a dit : « Les gars, ce mec sort tout juste de l’école, on va se le faire » , s'est souvenu Danny Care dans le Podcast Offload . À la 19e, il a pris le ballon, a feinté Nick Easter, a fait le tour de Nick Evans et il a rebondi sur Chris Robshaw avant de marquer un essai entre les poteaux. Chris Robshaw a alors dit : « Les gars, faites attention au n°9, il n’est pas mauvais ». Moi, je me suis dit : Mais qui est ce gars ? ».

« Je me doutais que quelqu’un allait m’en parler de celle-là »