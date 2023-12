XV de France : Du lourd est annoncé pour le retour de Ntamack

Thibault Morlain

Gravement blessé au genou en août, Romain Ntamack avait dû déclarer forfait pour la Coupe du monde de rugby avec le XV de France. Victime d'une rupture du ligament croisé, le demi d'ouverture du Stade Toulousain est actuellement en pleine rééducation. Alors qu'on attend avec impatience le retour de Ntamack sur les terrains, chez ses coéquipiers, on est confiant.

Le 12 août dernier, à quelques jours du début de la Coupe du monde de rugby, Romain Ntamack devait sortir sur blessure lors du match de préparation du XV de France face à l'Ecosse. Résultat : rupture du ligament croisé pour le joueur de Fabien Galthié. Le début du cauchemar pour le demi d'ouverture du Stade Toulousain qui a dû renoncer au Mondial et entamer une longue rééducation. Celle-ci suit actuellement son cours. Et du côté de Toulouse, on a donné des nouvelles de Romain Ntamack.



« Il va revenir en pleine possession de ses moyens »

Joueur du Stade Toulousain, Sofiane Guitoun a été interrogé sur l'état de Romain Ntamack et son futur retour à la compétition. Pour Le Quotidien du Sport , il a alors annoncé à propos du demi d'ouverture : « Sa rééducation suit son cours. C’est encore la vie d’un sportif de haut niveau. Tu avais prévu de faire une Coupe du monde dans ton pays et finalement tu as une blessure. C’est encore pire que de perdre en quarts de finale. Il faut se relever psychologiquement de ne pas faire une Coupe du monde, d’avoir une grosse blessure, de savoir si tu vas revenir à ton top niveau. J’étais vraiment triste pour lui parce que c’est un super gars, mais je ne doute pas qu’avec la force de caractère qu’il a il va revenir en pleine possession de ses moyens ».

« Je pense que je serai prêt fin mars, début avril »