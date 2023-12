Dupont : Grosse frayeur pour le XV de France

Axel Cornic

Avec l’absence confirmée d’Antoine Dupont pour le prochain Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié doit trouver un nouveau numéro 9 pour son XV de France. Plusieurs pistes sont étudiées actuellement avec notamment Baptiste Serin, qui est toutefois sorti sur blessure lors du dernier match du RCT face à Exeter (18-19).

On ne devrait pas beaucoup voir Antoine Dupont avec le maillot de l’équipe de France sur l’année 2024. En tout cas celui du XV, puisque dès le mois de janvier le capitaine tricolore va se concentrer sur la préparation des Jeux Olympique de Paris avec les Bleus du 7, faisant notamment une croix sur le Tournoi des 6 Nations.

Qui va remplacer Dupont ?

Les débats font rage concernant le possible remplaçant d'Antoine Dupont, avec Maxime Lucu qui semble avoir une longueur d’avance sur tout le monde. C’est en effet lui qui a été sa doublure ces dernières années et c’est lui qui l’a remplacé au pied levé pendant la Coupe du monde, lorsqu’il a été victime d’une fracture maxillo-zygomatique. Derrière le joueur de l’UBB on peut trouver Baptiste Couilloud, mais également Baptiste Serin, qui réalise une excellente première partie de saison.

Plus de peur que de mal pour Serin

Merci beaucoup pour tous vos messages 🥰Tous derrière notre équipe pour les échéances importantes à venir 💪🏼Allez Toulon ❤️🖤 pic.twitter.com/oFGbFe2ahf — Baptiste Serin (@Serin_Baptiste) December 11, 2023