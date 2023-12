Une star du XV de France prête à imiter Alldritt ?

Arnaud De Kanel

Lessivé physiquement et émotionnellement après une saison éreintante avec le Stade Rochelais et le XV de France, Grégory Alldritt a décidé de couper avec le rugby jusqu'à la fin de l'année. S'il respecte la décision de son coéquipier en club et en sélection, Uini Atonio ne se voyait pas prendre une telle pause.

On ne verra plus Grégory Alldritt sur un terrain de rugby avant 2024. L'idée lui trottait déjà dans la tête avant la Coupe du monde et en accord avec le Stade Rochelais, il a décidé de se mettre en retrait jusqu'à la fin de l'année pour se régénérer. Cette décision radicale aurait-elle pu donner des idées à certains de ses partenaires du XV de France ?



«Ça ne m’aurait pas ressemblé»

Uini Atonio lui, n'aurait pas pu faire pareil que Grégory Alldritt comme il l'a expliqué dans un entretien accordé au Midi Olympique la semaine passée. « J’aurais peut-être pu ajouter une semaine de vacances mais, plus longtemps, ça ne m’aurait pas ressemblé. Et, franchement, je n’aurais pas pu (sourire). Si j’avais coupé deux mois, je ne suis pas sûr que j’aurais pu revenir. Ou il m’aurait fallu au moins quatre mois pour reprendre », a reconnu le pilier du XV de France. Il salue la décision courageuse de son ami.

«Chapeau à lui d’avoir eu ce courage»