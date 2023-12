XV de France : Un joueur de Galthié vide son sac après la Coupe du monde

Alexis Brunet

Alors qu'ils rêvaient de remporter la Coupe du monde de rugby, les Bleus sont tombés de haut avec une élimination en quart de finale face à l'Afrique du Sud, future vainqueure de la compétition. Un match qui a particulièrement marqué le XV de France. C'est notamment le cas de Uini Atonio, qui s'est posé mille questions après la rencontre, et qui ne comprend pas comment cette génération en or a malheureusement échoué.

Il y a des blessures qui ne cicatrisent jamais. L'élimination du XV de France en quart de finale par l'Afrique du Sud en est peut-être une. À domicile, et favori de la compétition, les Bleus se voyaient déjà soulever pour la première fois de leur histoire la coupe Webb Ellis. Cela n'a finalement pas été le cas, la faute à des Springboks qui ont écœuré des partenaires d'Antoine Dupont, avec une courte victoire 28-29.

Uini Atonio ne digère toujours pas

Presque deux mois après, certains joueurs n'ont toujours pas réussi à digérer l'élimination. C'est notamment le cas de Uini Atonio qui s'est confié à L'Équipe . « Ça va rester très longtemps, peut-être toute ma vie. J'ai encore cette image de l'arbitre qui siffle la fin du match. Il est parti et nous, on est restés là. C'était le vide. Après, je me suis demandé : est-ce que tu as donné 100 % de ce que tu pouvais donner ? Cette question m'a suivi pendant trois semaines. J'ai repensé à tous les scénarios du match, est-ce que j'aurais dû rester plus longtemps sur le terrain ? Sortir plus tôt ? Je suis revenu ici, à La Rochelle, j'ai switché juste avant de retrouver Ronan (O'Gara) pour ne plus avoir de pensées négatives. »

«C'est une génération en or»