XV de France : L’annonce de Galthié sur les remplaçants de Dupont et Ntamack

Arnaud De Kanel

Le XV de France tentera d'oublier l'immense déception de la Coupe du monde avec le Tournoi des VI Nations qui débutera en février prochain. Compétition à laquelle ne participeront pas Antoine Dupont, qui découvrira le rugby à VII en vue des JO 2024, et Romain Ntamack, blessé. Fabien Galthié a donné quelques indications sur leurs remplaçants.

La prochaine échéance qui attend le XV de France n'est autre que le Tournoi des VI Nations. Le parcours des Bleus débutera le 2 février face à l'Irlande mais Fabien Galthié sera privé de ses deux stars, Antoine Dupont et Romain Ntamack. Le demi de mêlée sera à disposition de l'équipe de France à VII en vue de sa participation aux Jeux Olympiques 2024 tandis que l'ouvreur ne sera pas de retour suite à sa blessure survenue au mois d'août. Le sélectionneur devra donc les remplacer.

Galthié reste ouvert pour le remplaçant de Dupont...

Pour ce qui est du remplaçant d'Antoine Dupont, Fabien Galthié a évoqué quatre profils. « Je ne peux pas répondre à cette question puisque le comité de sélection ne s’est pas encore réuni. Le ranking n’a pas été fait. À la mêlée, nous aurons les joueurs de Coupe du monde (Maxime Lucu et Baptiste Couilloud, NDLR), ainsi que Baptiste Serin qui a vécu la préparation, et Nolann Le Garrec qui est venu plusieurs fois avec nous. On rajoutera peut-être d’autres potentiels », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Midi-Olympique . Et pour épauler Matthieu Jalibert, le remplaçant de Ntamack durant la Coupe du monde, Galthié est moins entré dans les détails.

...un peu moins sur celui de Ntamack