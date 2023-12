Des nouveaux «ovnis» au XV de France, il lâche un indice

Axel Cornic

Lors d’un point presse organisé ce mardi à Marcoussis, William Servat a fait le point sur les possibles arrivés de jeunes talents dans le XV de France port Coupe du monde 2023. Car la nouvelle ère de Fabien Galthié va bientôt arriver, avec le début du Tournoi des 6 Nations 2024 programmé pour le 2 février prochain.

Après chaque Coupe du monde, il est normal de se questionner sur la nécessité d’entamer un nouveau cycle, avec des nouveaux joueurs. Et c’est surtout le cas en France, puisque le vivier tricolore regorge de jeunes talents, qui ont d’ailleurs été sacrés Champions du monde des U20 tout récemment.

Rugby : Un retour raté pour Laporte, «tout n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité» https://t.co/kB15zdrfKh pic.twitter.com/UdhALLrVQ6 — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

Il y a du beau monde qui pousse !

Les noms commencent à être bien connus en Top 14, puisqu’avec le récent Mondial certains en ont profité pour s’installer dans leurs clubs respectifs. C’est notamment le cas avec Nicolas Depoortere à l’UBB, mais également Paul Costes au Stade Toulousain, Hugo Reus à La Rochelle ou encore Emilien Gailleton et Théo Attissogbé, à la Section Paloise.

« Le comité de sélection va se réunir la semaine prochaine »