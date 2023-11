XV de France : Galthié reçoit un appel du pied inattendu

Thibault Morlain

Lors de la dernière Coupe du monde de rugby, le XV de France s’est arrêté en quart de finale, s’inclinant face à l’Afrique du Sud. Une rencontre qui a marqué la fin de l’aventure en sélection de certains joueurs. En effet, en conférence de presse, Fabien Galthié avait annoncé la retraite internationale de Romain Taofifenua et Uini Atonio. Mais voilà que le joueur du LOU n’en aurait pas forcément terminé avec le XV de France.

Se présentant en conférence de presse après la défaite du XV de France face à l’Afrique du Sud en Coupe du monde, Fabien Galthié avait lâché une grande annonce. En effet, le sélectionneur des Bleus avait alors balancé : « Il y a deux joueurs qui arrêtent, ça c'est sûr. C'est Uini Atonio et Romain Taofifenua. Ils nous ont annoncé qu'ils arrêtaient ». Suite à cette annonce, on s’attendait donc à ne plus revoir Uini Atonio et Romain Taofifenua sous le maillot du XV de France. Mais cela ne serait pas aussi évident que cela…

XV de France : Le clan Galthié encore traumatisé après la Coupe du monde https://t.co/EGIfo6KY0F pic.twitter.com/hGL1RSltkM — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

Taofifenua de retour avec le XV de France ?

Alors que le XV de France disputera le Tournoi des VI Nations à partir de février 2024, Fabien Galthié a reçu un message de la part de Romain Taofifenua. Dans des propos accordés au Progrès , le joueur du LOU a ouvert la porte à un retour chez les Bleus si le staff tricolore faisait appel à lui : « Ce qui est sûr, c’est que j’ai joué ma dernière Coupe du monde en France. Mais après la fin brutale qu’on a vécue et avec un peu de recul, c’est dur de dire stop. J’ai beaucoup échangé ces derniers temps avec William Servat. Alors, on verra. Si le XV de France a besoin de moi, je serais là ».

Atonio aussi ?