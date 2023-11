XV de France : Le clan Galthié encore traumatisé après la Coupe du monde

Jean de Teyssière

Depuis que le XV de France a été éliminé par l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde (28-29), chacun essaie de se remettre de cette terrible désillusion. Si pour certains, la pilule est déjà avalée, d'autres ont encore du mal à se remettre de la défaite, comme Shaun Edwards, l'entraîneur de la défense du XV de France.

La Coupe du monde de rugby s'est terminée pour la France en quart de finale, face à l'Afrique du Sud. Au cours d'un match qui a fait polémique à cause de l'arbitrage de Ben O'keeffe, la bande d'Antoine Dupont ne s'est inclinée que d'un point, ce qui rend la défaite encore plus rageante.

«Je suis toujours en train de me remettre»

Dans une interview accordée à L'Équipe , l'entraîneur de la défense du XV de France, Shaun Edwards, avoue ne pas s'être encore remis de cette élimination : « La vérité, c'est que je suis toujours en train de me remettre... J'aurais aimé être rapidement de retour à l'entraînement. C'est mon caractère. Je suis comme un boxeur qui a été au tapis, qui se relève et veut repartir au combat. J'ai hâte de préparer le match face à l'Irlande (le 2 février à Marseille, en ouverture du prochain Six Nations). Après cette défaite face aux Boks, j'ai ressenti un sentiment de vide absolu. On venait de sortir des matches de poules par une performance magnifique face à l'Italie (60-7 à Lyon, le 6 octobre). Notre défense avait été solide. Faut se souvenir qu'on ne les avait battus que de cinq points (24-29, le 5 février à Rome) lors du dernier Tournoi. »

«Vide, mais aussi amer et en colère»