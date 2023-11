XV de France : Dupont est attendu par sa nouvelle équipe

Axel Cornic

Ce week-end la saison de rugby à 7 va débuter avec la première étape des HSBC World Rugby Sevens Series, à Dubaï. Les joueurs de France 7 savent que ce sera une année très importante avec les Jeux Olympiques 2024 de Paris en ligne de mire et un certain Antoine Dupont qui va bientôt les rejoindre.

Après avoir quasiment tutoyé les sommets au XV, Antoine Dupont va se mettre au rugby à 7 pour espérer pouvoir participer aux prochains Jeux Olympiques. On ne le verra donc pas cet hiver avec le XV de France, puisqu’il se préparera avec le reste des internationaux à 7.

XV de France : Il craque sur Fabien Galthié et fait son mea culpa https://t.co/vatflIOM46 pic.twitter.com/46RZk7DnNg — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

« On est prêts à l'accueillir à bras ouverts »

Dupont ne les rejoindra qu’en janvier, mais ce week-end les Français vont débuter leur saison avec l’étape de Dubaï, la première de huit rendez-vous qui les mèneront jusqu’aux Jeux Olympiques 2024 de Paris. Forcément, la star du XV est très attendue. « Il sort d'une très grosse saison avec la Coupe du monde, il a fait une grosse préparation. Il y a énormément de frustration, j'imagine » a confié le taulier Stephen Parez, au micro de RMC Sport . « Il viendra quand il viendra et nous on est prêts à l'accueillir à bras ouverts comme tout autre joueur du rugby à XV. On espère qu'il pourra apporter un maximum à l'équipe de France à 7 ».

« C'est génial pour nous, à huit mois des JO ça permet de se préparer à la pression médiatique »