XV de France : Fabien Galthié cherche le successeur d’Antoine Dupont

Axel Cornic

Occupé par la préparation des Jeux Olympiques 2024 de Paris avec France 7 qui débutera en janvier, Antoine Dupont ne sera pas du prochain Tournoi des 6 Nations. Une absence importante pour le XV de France et le sélectionneur Fabien Galthié, qui va désormais devoir trouver un nouveau capitaine.

C’est officiel, on ne va pas voir Antoine Dupont sous le maillot de la France avant l’automne prochain. En tout cas pas avec le maillot du XV de France, puisqu’il défendra les couleurs de son pays aux Jeux Olympiques 2024 de Paris, mais à 7. Une discipline assez particulière, qui demande une certaine préparation pour les joueurs habitués au XV.

Accusé de corruption, Bernard Laporte pousse un coup de gueule https://t.co/C31E7UTjaH pic.twitter.com/88a7yzJcrz — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

Qui va remplacer Antoine Dupont ?

Fabien Galthié devra donc trouver un remplaçant à celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde pour affronter le Tournoi des 6 Nations 2024, première compétition de son deuxième quadriennat. Les candidats ne manquent pas avec notamment Maxime Lucu et Baptiste Couilloud, qui étaient les doublures de Dupont ces dernières années. Mais on peut également regarder chez les jeunes, avec le Racingman Nolann Le Garrec et le Clermontois Baptiste Jauneau.

« On prendra le temps là aussi d'en discuter avec notre groupe de leaders »