Antoine Dupont va débarquer dans «la Formule 1 du rugby»

Ayant l’objectif de disputer les Jeux Olympiques de Paris à l’été 2024, Antoine Dupont va donc délaisser un peu le XV de France et rejoindre l’équipe de France de rugby à 7. Forcément, ça va être un grand changement pour le joueur du Stade Toulousain. Antoine Dupont va ainsi devoir s’adapter à une nouvelle façon de jouer et Jérôme Daret, sélectionneur des Bleus à 7, en a dit plus sur sa spécialité.

Superstar du rugby à 15, Antoine Dupont va devoir apprendre les spécificités d’un nouveau sport. En effet, alors que le joueur du XV de France et du Stade Toulousain veut jouer les Jeux Olympiques, cela l’oblige à rejoindre l’équipe de France de rugby à 7. Forcément, cela implique de grands changements. Pour Dupont, il faudra donc s’adapter à cela et il pourra bien évidemment compter sur Jérôme Daret, sélectionneur des Bleus à 7.

« Tout est très clinique »

Se confiant pour L’Equipe , Jérôme Daret a ainsi prévenu sur ce qui l’attend en passant du rugby à 15 au rugby à 7. Il a alors expliqué : « Le rugby à 7 et à 15, c'est le même sport avec quelques variantes. Il faut en acquérir les programmes moteurs, les bons réflexes par rapport à ce qu'exige cette discipline où tout va très vite. C'est l'effervescence du rugby, la Formule 1 du rugby. Tout est très clinique. L'arbitrage est aussi chirurgical avec des sanctions prises directement. Ça peut être très complexe pour un joueur qui n'a pas tous les codes, et même ceux qui les ont doivent avoir beaucoup d’humilité ».



« Quelles sont les qualités pour être un bon joueur à 7 ? Déjà de la résilience. C'est le standard minimum de la haute performance. Il faut aussi avoir une très bonne lecture de jeu, accélérer fort, freiner fort, être en capacité d'en découdre notamment défensivement. Ce sont les qualités de base. Après si vous avez des complémentarités avec des joueurs qui vont au-delà de 38 km/h et des joueurs qui bombardent pour finir des coups, c'est très intéressant. Il faut aussi des joueurs qui soient en capacité de faire jouer les autres », a également fait savoir le sélectionneur de l’équipe de France de rugby à 7.

« Il peut jouer du 1 au 7 sans aucun problème »