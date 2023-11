XV de France : Après la Coupe du monde, Antoine Dupont passe aux aveux

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un peu plus d'un mois après la cruelle élimination de l'équipe de France en quart de finale de sa Coupe du monde contre l'Afrique du Sud, Antoine Dupont est sorti du silence et raconte la façon dont il gère la déception qu'il a vécue. Le capitaine du XV de France reconnaît qu'il a du mal à passer à autre chose et que les regrets seront probablement éternels.

Le XV de France avait légitimement l'espoir de remporter sa première Coupe du monde cette année. Favoris de la compétition à domicile, les Bleus ont toutefois chuté contre l'Afrique du Sud de manière cruelle, s'inclinant d'un petit point face aux futurs champions du monde. Capitaine, Antoine Dupont a particulièrement souffert de cette désillusion comme il le raconte en marge de la Nuit du rugby, cérémonie qui l'a vu remporter le titre de meilleur joueur de la saison de Top 14 pour la deuxième fois de sa carrière.

«Il y a toujours des regrets qui reviennent et mettront du temps à partir»

« Ça va, en reparlant de cette Coupe du monde, il y a toujours des regrets qui reviennent et mettront du temps à partir, s'ils partent. Mais on a pris le temps de se régénérer, de retrouver le quotidien du club, des potes, notre vie personnelle. Ça change les idées, ça permet de se fixer de nouveaux objectifs, de penser à autre chose, d'évacuer ça (…) Les regrets qu'on a sont tellement grands qu'on les aura pendant un moment. Avoir cette opportunité de recevoir en France une Coupe du monde, préparés comme on l'était et finir là où on a fini est très dur au vu du scénario du match (le quart contre l'Afrique du Sud). Oui, c'est dur, mais c'était aussi important de rebasculer avec le club pour avoir de nouveaux objectifs et se focaliser sur autre chose au quotidien avec d'autres objectifs », assure-t-il dans des propos rapportés par L’EQUIPE .

«J'ai senti le besoin de partir un peu»