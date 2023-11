XV de France : Il se lâche après la désillusion, «on ne faisait que pleurer»

Axel Cornic

A l’occasion de la sortie de sa biographie « Je croirai toujours » aux éditions Michel Lafon, Cameron Woki est revenu sur l’échec du Xv de France lors de la Coupe du monde 2023. Pour le deuxième ou troisième-ligne du Racing 92, la page semble avoir été très compliqué à tourner.

Certains images reviennent encore, comme des flashs. Et nombreux doivent encore voir ce ballon haut mal capté par Cameron Woki qui a offert un essai à Damian de Allende à la 18e minute. Une erreur parmi tant d’autres qui ont plombé le XV de France et ses rêves de sacre mondial.

« Dans le vestiaire, tu as ce silence interminable mais c'est le lendemain que tu comprends »

Dans un entretien publié ce vendredi par L’Équipe , il est revenu sur l’énorme contrecoup de cette défaite en quart de finale face à l’Afrique du Sud, synonyme d’élimination pour le XV de France. « Dans le vestiaire, tu as ce silence interminable mais c'est le lendemain que tu comprends. On a déjeuné à Paris, j'étais vraiment déprimé » a raconté Cameron Woki. « Tu dis au revoir à des membres du staff, des joueurs, tu te rends compte qu'après on ne se revoit pas. On a passé quatre mois ensemble... Le changement est radical. Je n'avais envie de rien. On ne faisait que pleurer, c'était dur ».

« On a un Tournoi des Six Nations à aller chercher, il faut vite basculer »