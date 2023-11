Coupe du monde de Rugby : Scandale raciste, il confirme !

Axel Cornic

Au cœur d’une Coupe du monde 2023 qui a été secoué par différentes polémiques, un sujet assez sérieux a fait surface. Le troisième-ligne anglais Tom Curry a en effet accusé le talonneur sud-africain Mbogeni Mbonambi, son adversaire en demi-finale, d’insulte raciste à son encontre. L’affaire semble désormais avoir été classée par World Rugby, mais Curry n’en démord pas...

Comme dans la société en son ensemble, le racisme est un cancer qui touche le sport et le rugby ne fait pas exception. Les affaires dans le rugby amateur se sont multipliées ces dernières années et si cela reste rare en professionnel, la Coupe du monde 2023 nous a livré un nouveau cas.

Curry accuse Mbonambi

Lors de la demi-finale opposant l’Angleterre à l’Afrique du Sud (15-16), Tom Curry s’est en effet plaint à l’arbitre d’avoir été traité de « sal*** blanche » par le talonneur adverse Bongi Mbonambi. Ce dossier a toutefois été rapidement classé par World Rugby, qui via un communiqué a annoncé : « qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves à l'heure actuelle pour engager des poursuites ». De son côté, le Champion du monde sud-africain réfute les accusations, mettant en avant une incompréhension entre la langue anglaise et la langue afrikaans.

« J'ai entendu ce que j'ai entendu »