Coupe du monde de rugby : Un scandale révélé, les All Blacks peuvent enrager

Axel Cornic

L’arbitrage est un sujet qui a énormément fait parler lors de la dernière Coupe du monde et cela n’a pas seulement concerné le XV de France et son malheureux quart de finale contrat l’Afrique du Sud (28-29). Les All Blacks s’en sont également plaints et ils pourraient bien avoir raison, puisque World Rugby aurait reconnu une erreur majeure qui se serait produite lors de la finale.

Après avoir pris le scalp des hommes de Fabien Galthié, les Sud-africains ont battu l’Angleterre en demi-finale avant de défaire la Nouvelle-Zélande pour soulever le trophée Webb Ellis pour la quatrième fois de son histoire. Le point commun de tous ces rencontres ? Des victoires à un seul point de différence et d’énormes débats autour de l’arbitrage.

Rugby : Un ovni va rejoindre le XV de France ! https://t.co/2rlEArGsU2 pic.twitter.com/i3XWDfd9SO — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

« Nous avons envoyé un certain nombre de dossiers à World Rugby pour qu'ils fassent quelques commentaires »

Après la finale perdue contre l’Afrique du Sud, le sélectionneur des All Blacks n’avait pas directement chargé l’arbitrage, mais avait tout de même laissé entendre que certaines décisions n’avaient pas été comprises. « Nous avons envoyé un certain nombre de dossiers à World Rugby pour qu'ils fassent quelques commentaires. Espérons qu'ils le feront. Sur quelles séquences de jeu ? Oh, je pense que vous pouvez les deviner » a expliqué Ian Foster, qui n’est depuis plus le sélectionneur néo-zélandais.

L’essai de Smith n’aurait pas dû être annulé